Drentse wolf heeft deze zomer acht Friese schapen doodgebeten

Uit DNA-onderzoek blijkt dat de wolf naast de schapen in Oldeberkoop ook drie schapen in Drenthe heeft doodgebeten. De wolf werd eind november voor het eerst opgemerkt in Drenthe.

Ook bij Appelscha

Het DNA van de wolf werd in zeventien gevallen gevonden op schapen die zijn aangevallen. Dat was in ieder geval vorig jaar december ook vier keer bij schapen in Appelscha. Uit sporen blijkt dat de wolf aan beide kanten van de weg tussen Emmen en Appelscha rondzwerft en ook in de omgeving van het Drents-Friese Wold.

In totaal lopen er nu dertien wolven in Nederland, volgens BIJ12 en het wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging.