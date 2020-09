Zware blessure houdt Akoy dit seizoen aan de kant bij Cambuur

Akoy speelde dit seizoen nog geen competitiewedstrijden voor de Leeuwarders, omdat hij een aantal weken geleden ook al geblesseerd was. Tegen MVV zat hij voor het eerst weer bij de selectie, maar hij viel toen niet in. Ook tegen Go Ahead Eagles bleef Akoy negentig minuten op de bank. Afgelopen jaar kwam de 23-jarige Akoy in negentien competitiewedstrijden binnen de lijnen, waarvan zes keer als basisspeler.

Het contract van Akoy loopt na dit seizoen af bij Cambuur.