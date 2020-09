Dantumadiel presenteert sluitende begroting, maar met knelpunten

Om de begroting rond te krijgen, worden er een aantal kostenbesparingen doorgevoerd: het kostendekkend maken van de dienstverlening, het anders organiseren van het welzijnswerk en het bezuinigen op subsidies. Daarmee zouden de woonlasten van burgers niet verhoogd hoeven worden.

Algemene reserve

Daarnaast zijn er voor na 2022 een aantal omwegen uitgewerkt om het algemene reserve op peil te brengen zodat risico's en tegenvallers opgevangen kunnen worden. Die algemene reserve van de gemeente is op dit moment leeg.

Dantumadiel zegt te kampen met financiële onzekerheden als gevolg van corona. Ook het overhevelen van de jongerenzorg, arbeidsparticipatie en maatschappelijke steun van het Rijk naar de gemeente zorgen voor geldzorgen. Daarnaast brengt het veranderen van het gemeentefonds, waar gemeentes geld uit krijgen van het Rijk, onzekerheden met zich mee.

"Realistisch zijn"

Wethouder Rommy Kempenaar (PvdA): "Het is goed dat we met een aantal maatregels een sluitende begroting aan de raad kunnen presenteren, maar we moeten wel realistisch zijn." De eerder genoemde knelpunten zorgen er volgens hem voor dat de gemeentes het nog zwaar krijgen.

Hij vindt echter dat de gemeentes dat niet zelf kunnen oplossen. "Het wordt tijd dat het Rijk de gemeentes hulp geeft. Samen met een aantal andere gemeentes maken wij ons hier hard voor in Den Haag."