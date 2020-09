Kerk van Terband krijgt zijn opvallende gele kleur terug

De kerk is aan de binnenkant aan de kleine kant. "Er kunnen eigenlijk zo'n 100 mensen in, maar door de coronamaatregelen zijn dat er nu net wat meer dan veertig."

De ruimte heeft meerdere functies. Zo is de kerk 's zomers een paar maanden open op zondag voor een eredienst, en ook op cultureel vlak is er zo nu en dan bezetting. "Van september tot maart hebben wij hier zo'n acht keer een optreden van muzikanten of andere optredens. Dat begint komend weekend weer. Met deze keer de coronamaatregelen in het achterhoofd natuurlijk."

Pilgrims op weg naar Spanje

's Zomers is de kerk zo'n 13 keer open als zogenaamde 'onderwegkerk'. In het verleden maakten veel vakantiegangers daar gebruik van, maar vandaag de dag zijn het voornamelijk mensen uit de omgeving die komen. "Vroeger was het veel drukker. Toen zat de rotonde eigenlijk nog in de snelweg en moest de politie het verkeer hier op zondag regelen om alles in goede banen te leiden."

Wat opvalt, zijn de twee veldbedden vooraan in de kerk. De kerk van Terband biedt onderdak aan pelgrims. "Dat heet refugio. Dat betekent dat pelgrims hier kunnen overnachten. Kijk, voor de moderne pelgrim is dit een pleisterkerk op de route naar Santiago de Compostela in Spanje. Zij kunnen hier slapen, drinken en op krachten komen."