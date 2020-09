VIDEO: Achter de schermen bij de bouw van Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. Vanwege de ondiepten in het meer en de breedte van de sluizen kan er niet gewerkt worden met standaard offshore windmaterieel. Daarom is er een speciaal werkplatform gebouwd, net zo groot als een half voetbalveld. Daar bovenop staat een grote kraan waar de funderingen, en straks ook de windturbines, mee geïnstalleerd worden.

Verzet

Er werd al tien jaar gepraat over de plannen voor het windpark. En in die tijd is er ook veel verzet tegen geweest van natuurorganisaties en de toeristische sector. De turbines worden namelijk zo'n 180 meter hoog. Dat is 65 meter hoger dan de Achmea-toren in Leeuwarden