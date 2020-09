LIVEBLOG: Koninklijk bezoek aan Fryslân

Een bijzondere dag voor Fryslân, en ook voor commissaris van de koning Arno Brok. "De koning en koningin brengen alle jaren een aantal streekbezoeken in het land. In coronatijd gebeurde dat niet. Dit is weer de eerste keer dat het koningspaar zo'n streekbezoek oppakt. Aan ons dus de eer in Fryslân", legt Brok uit.