Aantal WW-uitkeringen in Fryslân in augustus opnieuw afgenomen

Eind augustus telde Fryslân 10.841 uitkeringen; 3,2 procent van de Friese beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Fryslân nam in augustus af met ruim 4 procent. In augustus ging het aantal WW-uitkeringen, met uitzondering van het onderwijs, omlaag. In het onderwijs lopen veel tijdelijke contracten van leraren af voor de zomervakantie. Na de zomervakantie vinden zij meestal weer werk.

Uitzendwerk

Uit de uitzendbranche en de horeca nam het aantal WW-uitkeringen het sterkst af in vergelijking met een maand eerder. Na de sterke toename van de WW-uitkeringen aan het begin van de coronacrisis lijken deze sectoren op het moment licht te herstellen.

Jongeren werken vaak in de uitzendbranche en horeca, vaak met kortlopende tijdelijke contracten. Maar hoewel aan het begin van de coronacrisis het aantal WW-uitkeringen onder jongeren het meeste omhoog ging, neemt die ook weer het meest af in hun leeftijdscategorie.

Stijging op termijn minder groot

Eind augustus 2020 telde Fryslân 1.770 WW-uitkeringen meer dan in augustus 2019. Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal WW-uitkeringen snel opgelopen. Het verschil met vorig jaar in augustus is minder groot dan in de jaren mei, juni en juli. In de maanden maart tot en met mei verloren voornamelijk jongeren met een uitzend-, oproep- of tijdelijk contract hun baan. Zij vinden nu weer vaker werk.

Minder tekorten, nog wel kansen

De spanning op de arbeidsmarkt door corona is afgenomen: gemiddeld zijn er minder vacatures en meer werkzoekenden dan voor de coronacrisis. Voor verschillende beroepen en sectoren is dit duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld in de dienstverlening. Toch zijn er ook sectoren waarin nog veel vraag is naar personeel, zoals de techniek en ICT en in het onderwijs.