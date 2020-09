Oppositiepartijen Tytsjerksteradiel twijfelen aan integriteit wethouder Hoekstra

Wethouder Gelbrig Hoekstra was zelf verrast, zegt ze. "Ik hoor dat er veel vragen zijn. Dat vind ik bijzonder, want het proces is al een heel eind." Ze zegt de vragen graag te willen beantwoorden. "We hebben er heel erg ons best voor gedaan, dus mijn deur staat iedere dag open. Ik vind het een geweldig project en ben er zeer trots op."

Niet transparant genoeg

Toch wordt Hoekstra verweten dat ze niet transparant is. "In de loop van het project hebben we de raad wel een aantal keer geïnformeerd. Alle gegevens en ontwikkelingen zijn met de raad gedeeld", legt ze daarover uit. "Nu heeft de raad nog vragen, dus dan geef ik daar antwoorden op. Het is een mooi project en we hebben er veel over te vertellen. We hebben het ook met de samenleving gedaan, dus ik denk dat het goed is dat we dat goed voor het voetlicht brengen."

Van een dubbele pet is volgens Gelbrig Hoekstra geen sprake: "Dat laat ik maar even bij dezelfde persoon die dat heeft gezegd, want ik herken het niet." Ze hoopt dat er snel weer over de inhoud van het project kan worden gepraat. "Als we maar verder kunnen."

"Het werd heel persoonlijk"

Burgemeester Van Gebben sprak van een 'tumultueus' debat. "Ik was wel verrast door de toon. Te hard vind ik niet het goede woord, maar het werd heel persoonlijk. Je hoeft het echt niet met elkaar eens te worden, maar ik heb er als voorzitter wel moeite mee dat ze het zo persoonlijk maken."

De integriteit van het volledige college werd ter discussie gesteld. "Ik heb geen aanleiding om daaraan te twijfelen", zegt Van Gebben. Hij is opgelucht dat er geen raadsonderzoek komt. "Het college is bereid alle vragen die er liggen te beantwoorden. Maar dan moet de toon wel anders, want het moet om de inhoud gaan."