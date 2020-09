Leeuwarden zet volop in op cultuur; nu het geld nog

En het lijkt erop dat voor de zomer definitief bekend is wat er gaat gebeuren met Zalen Schaaf in Leeuwarden. De gemeenteraad stemde woensdag ook in met een prijsvraag over de toekomst van een van de oudste theaters in ons land.

Nu de raad groen licht heeft gegeven voor de prijsvraag kan het snel gaan, denkt wethouder Hein de Haan: "We zetten de prijsvraag in oktober uit en verwachten dat we in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar een selectie aan de raad voor kunnen leggen." Eerder liet De Haan al doorschemeren dat er vijf partijen zijn die interesse hebben.

Tot 1 uur 's nachts open

De sluitingstijden mogen in het weekend tot 1.00 uur 's nachts blijven. Het CDA, D66, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en Lijst058 probeerden dit met een motie terug te brengen naar 23.00 uur, maar zij kregen geen meerderheid.

Dat geldt ook voor het voorstel van de FNP om Zalen Schaaf voor een symbolisch bedrag te verkopen aan de tijdelijke exploitanten die er nu zitten.

Extra tijd

Wel krijgen de tijdelijke uitbaters extra tijd om al hun activiteiten te laten doorgaan die vanwege corona zijn uitgesteld. Eerst kregen ze verlenging tot 1 juni 2021, nu is dat tot de zomervakantie.