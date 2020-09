PvdA: 'Betrek Sven Kramer en Epke Zonderland bij Fries sportbeleid'

Volgens Stalenburg moet je sportbeleid niet alleen overlaten aan politici en ambtenaren, maar moet je ook gebruikmaken van de ervaring en contacten van de kampioenen uit de Friese sportwereld. "Dan krijg je de bedrijven ook mee", denkt hij. "Bedrijven sponsoren tegenwoordig liever maatschappelijk, dan dat ze shirtsponsor zijn van Cambuur of Heerenveen. Daarmee kunnen ze veel meer bereiken."

Ze willen iets bereiken

En juist Epke Zonderland en Sven Kramer zijn geschikt. "Ze zijn maatschappelijk betrokken, ze willen iets bereiken voor de maatschappij. Je kunt ze als boegbeeld gebruiken."

Eigenlijk had dat al veel eerder moeten gebeuren, wat Stalenburg betreft. "Epke Zonderland had al lang een rol moeten krijgen in het sportbeleid van de provincie. Als ambassadeur, als adviseur."