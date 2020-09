Accu's scootmobielen gestolen: "Ik kan geen kant op"

"Mijn accu is uit de scootmobiel gehaald", laat ze weten. "Normaal gesproken staat-ie altijd bij de lift. Beneden is er wel een berging, maar die zit helemaal vol. Dat zegt woningcorporatie Elkien ook. Daarom zet ik 'm nu in de hal."

"Helemaal foute boel"

Daar ging het dus verkeerd. "Om 12.00 uur heb ik de scootmobiel aan de lader gezet. Vier uur later zou ik 'm ophalen en toen dacht ik: oeps, dit is helemaal foute boel." Even een nieuwe accu bestellen is ook niet zomaar geregeld. "De kabeltjes die aan de accu's zitten, zijn bijna niet leverbaar. De fabrikant heeft ze niet op voorraad."

Ook familie Koopal is slachtoffer. "Een paar jaar terug is dit hier ook gebeurd. Ik denk dat Elkien het op moet lossen, ik zou het anders ook niet weten. Er moeten camera's komen."

De politie vraagt mensen die iets weten of die iets hebben gezien, zich te melden.