15 miljoen extra voor cultuur in regio: Bruinsma van PeerGrouP blij met troonrede

Maar de cultuursector liet het er niet bij zitten, en kwam in actie. Dat zette zoden aan de dijk. Op Prinsjesdag maakte de koning bekend dat er 15 miljoen extra komt, speciaal voor cultuur in de regio. "Ik ben heel blij met de troonrede, en natuurlijk ook met het besluit van het ministerie om cultuur juist in deze tijd te steunen", laat Bruinsma weten. "Op veel punten staat de culturele sector op knappen. Het is extra mooi dat de minister zegt, en ook dat onze koning zegt: 'wij zullen de komende jaren ook deze sector steunen'."

400.000 euro

Al 15 jaar lang wordt de PeerGrouP financieel gesteund door provincie en door het Fonds Podiumkunsten. Van die laatste krijgt de instelling 400.000 euro per jaar. "Daar kunnen we zo'n 4 voorstellingen van maken", legt Bruinsma uit. Ze maken voorstellingen over verschillende thema's, bijvoorbeeld over eenzaamheid onder ouderen.

"De sector heeft het zwaar", zegt Bruinsma, tot slot. "Er zijn veel ondernemers die omvallen, die zich willen omscholen. Deze steun komt op een heel goed moment."