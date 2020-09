Aant Jelle Soepboer: ga minder nuchter om met de Friese taal

De meeste reacties op het besluit zijn positief, vertelt hij. "Ik word gebeld uit alle hoeken van Fryslân en daarnaast: mooi nieuws, een flink succes, mooi voor onze taal en cultuur." Niet iedereen is positief, maar zij gebruiken daar vaak 'drogredenen' voor, zegt Soepboer. "De vrachtwagenchauffeur zou de plaatsen niet meer kunnen vinden, bijvoorbeeld. Maar wanneer ik in Google Maps zoek naar De Lytse Jouwer, dan vind ik het dorp Hiaure wel, hoor. Je moet ook eens iets durven."

Ook in Baskenland en Wales

Ook voor toeristen gelooft Soepboer niet dat het verwarrend zou zijn. "Die denken niet: 'o, de vorige keer dat ik hier was, was het Oosternijkerk en nu plotseling Easternijtsjerk'. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Baskenland of Wales, daar is ook niemand die er komt en vindt dat er debiele dingen op de borden staan. Het is juist authentiek. Het geeft ook meerwaarde aan de economie en de toeristische sector, denk ik."

Fries op de scholen verbeteren

Soepboer werkte als docent in het onderwijs, maar sinds hij vader is geworden, heeft hij een andere baan. Nu is hij adviseur in het onderwijs bij Cedin. Hij zit daar in een team dat zich bezighoudt met meertaligheid en het Fries. "Een van onze grootste doelen is om richting 2030 het Fries op de scholen te verbeteren", zegt hij. "Er zijn altijd mensen die negatief zijn. Het gaat erom dat er een grote meerderheid is die wel positief is. Die moet de negatieve minderheid meenemen."

En hoe wil Soepboer het Fries dan verbeteren op scholen? "Het moet een volwaardige, moderne taal worden. Ik heb zelf vijf jaar Frans gehad op school, maar toen ik in Frankrijk kwam, kwam ik erachter dat ik er helemaal niets van kon. Dat komt doordat ik het hier in Fryslân niet in het echt kan oefenen. Met het Fries kan dat wel. Laten we die meertaligheid gebruiken."

Het gaat Soepboer niet alleen om het schoolvak Fries. Wat hem betreft kan de wiskundedocent zijn vak ook in het Fries geven.