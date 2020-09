Acute zorg begin volgend jaar terug in Dokkum: Sionsberg krijgt spoedpost

Het gaat niet om spoedeisende hulp, verloskunde en psychiatrie; daarvoor moeten mensen uit de regio nog steeds naar andere ziekenhuizen in Fryslân. Voor de lichtere zorg, zoals verwondingen en breuken, kunnen mensen straks wel bij de spoedpost van Sionsberg terecht. Ook kan er röntgen- en laboratoriumonderzoek worden gedaan. De huisarts en verpleegkundige kunnen eventueel op afstand hulp inroepen van een medisch specialist.

Snellere zorg, dichter bij huis

Doel van de post is dat mensen sneller zorg kunnen krijgen, en dichter bij huis. Volgens de initiatiefnemers zorgt het voor kortere wachttijden en lagere kosten. Ze noemen het 'een spoedpost die voor Nederland uniek is'. Het moet ervoor zorgen dat het gat tussen de huisarts en het ziekenhuis wordt opgevuld.

Zorgverzekeraar De Friesland verzorgt in elk geval de eerste drie jaar de financiering voor de nieuwe post. De post voor acute zorg in Dokkum levert in eerste instantie slechts een beperkt aantal nieuwe arbeidsplekken op. Op termijn verwachten de initiatiefnemers wel meer werkgelegenheid in Dokkum.