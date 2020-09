Fries Europarlementariër enthousiast over koers Von der Leyen: investeren

Europarlementariër Jan Huitema van de VVD is blij met de boodschap van Von der Leyen. "We moeten het geld gebruiken om banen te creëren en we moeten ook zien hoe we kunnen investeren in innovatie", zegt de boer van Makkinga. "Want we moeten kijken naar waar we goed in zijn: dat is kennis en innovatie. En dat zat ook in de speech."

Kijken naar nieuwe manieren van energievoorziening

Dat gaat hand in hand met een ander belangrijk onderwerp: duurzaamheid. "We moeten bijvoorbeeld kijken naar nieuwe manieren van energievoorziening, zoals waterstof. Dat is goed voor het klimaat, maar ook voor de bedrijvigheid in Nederland en Fryslân."

Europa heeft zich de laatste jaren vaker uitgesproken voor een stevig klimaatbeleid, bijvoorbeeld met de 'Green Deal'. "De EU wil als eerste klimaatneutraal zijn in 2050", zegt Huitema. "Daar staan alle landen eigenlijk wel positief tegenover, en de bedrijven ook. Von der Leyen heeft vandaag gezegd: willen we dat halen, dat moeten we in 2030 al 55 procent minder CO2 uitstoten. Dat is goed, dat niet alleen Nederland wat doet aan het klimaat, maar de hele EU."

Samenwerken tegen het coronavirus

Wat Von der Leyen - én Huitema - betreft werken de EU-landen ook beter samen op het gebied van het coronavirus. "In Nederland mogen we nu niet naar de Griekse eilanden afreizen, vanwege code oranje. Maar voor Duitsers is dat code geel, dus dat is heel apart. En we hebben gezien dat er tekorten zijn van bijvoorbeeld mondkapjes. Von der Leyen maakt zich er hard voor dat er voorraden zijn van mondkapjes en medicijnen en dat er geld gaat naar de ontwikkeling van een vaccin."