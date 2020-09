Fryslân en Groningen denken verschillend over Lelylijn

Gräper: "Er is een kleurverschil met Friesland: Vanuit Gronings perspectief is de Lelylijn veel duurder dan het ontwikkelen van een snelle spoorverbinding via bestaand spoor. Het doel is voor ons leidend: Groningen moet snel met de Randstad verbonden worden, dat mag linksom maar ook rechtsom."

Kortom: de provincie Groningen is niet op de Lelyspoorlijn tegen, maar het is ook een optie om te kiezen voor het verbeteren van het bestaande spoor van Groningen over Hoogeveen, Meppel en Zwolle. Met die variant schiet Fryslân echter niets op. "Voor ons is het doel leidend: zorgen dat wij vanuit Groningen snel vanuit de Randstad verbonden worden. Dat maakt dat we ongelooflijk fan zijn van de Lelylijn, maar ook de optie over bestaand spoor open houden."