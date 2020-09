Harmonie Leeuwarden start vrijdag met voorverkoop twee deel seizoen

De schouwburg in Leeuwarden heeft de programmering in verband met corona in twee delen gesplitst. De voorstellingen tot 9 oktober waren al eerder in de verkoop.

Minder mensen in de zaal

In het theater gelden verschillende coronamaatregelen. Daardoor kunnen er veel minder mensen in de zaal dan gewoonlijk.

Enkel op website Harmonie te koop

Kaarten voor de voorstellingen zijn ook alleen op de website van De Harmonie te krijgen. Dan kunnen toeschouwers op het laatste moment nog informatie krijgen over wijzigingen in het programma.