Heel vwo-5 van Leeuwarder Lyceum zit thuis vanwege mogelijk coronageval

De broer van een vwo-5-leerlinge heeft het coronavirus. Toen de leerlinge nog op school was, had zij zelf geen klachten. Toen ze wel klachten kreeg, is ze thuis gebleven. Omdat alle vwo-klassen met verschillende lessen door elkaar zitten, blijven nu alle klassen thuis. Volgens de GGD is het risico op besmetting klein, maar de school neemt het zekere voor het onzekere.

De leerlinge wordt maandag getest op het virus. Tot de uitslag bekend is, naar alle gedachten één of twee dagen daarna, moeten de klassen thuis blijven.

Ervaring met thuisonderwijs

"Dan zitten ze dus een week thuis", vertelt rector Raymond in 't Veld. Heel erg is dat niet, zegt hij. "We hebben ervaring met thuisonderwijs. De leerlingen zitten niet niets te doen, het onderwijs gaat gewoon door. Het wordt wel weer even wennen, maar we gaan ons daar goed op voorbereiden. Het gaat wel lukken."

De school wil er nog eens bij iedereen op aandringen om afstand te houden, de handen te desinfecteren, de meubels schoon te houden, looproutes te volgen en niet op school te komen met klachten.