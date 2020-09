Griepprikstraten ingericht om afstand te kunnen houden

De verwachting is ook dat door de corona-uitbraak meer mensen om een griepprik komen, zegt bestuurslid Mirjam Talsma van de Friese huisartsenvereniging: "Dat is wel de verwachting. Al kunnen we heel moeilijk inschatten hoeveel meer. We hebben in alle gevallen extra spuiten besteld."

Talsma is de huisarts in Burgum. Zij en anderen in haar praktijk zijn druk bezig met de planning voor het geven van de prik: "Normaal doen we drie middagen van anderhalf uur hier in de praktijk. Nu doen we dat in drie dagen in De Ikker."

Dat gebeurt op meerdere plekken. In Leeuwarden, bijvoorbeeld, kunnen mensen de prikken 'ophalen' in de Rengershal. "Het hangt ook af van de medewerking van de gemeente", zegt Talsma. "We hebben gevraagd om grotere ruimten beschikbaar de stellen voor het geven van de prikken, want dan kunnen mensen beter afstand houden. Daar is door een aantal gemeentes gehoor aan gegeven."

Niet alle praktijken gaan over op prikstraten. Patiënten in de risicogroepen krijgen binnenkort een brief met instructies. Mensen die niet in de risicogroepen zitten en die wel een griepprik willen hebben, kunnen hem aanvragen bij de huisarts. Die vaccinatie moet dan wel zelf worden betaald.