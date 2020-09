Hardloopwedstrijd bij Kollumer verzorgingstehuis om Foekje Dillema te eren

Erie Dam is één van de bedenkers van het evenement. Met de hardloopwedstrijd wil hij eer geven aan de atlete, die in 1950 uitgesloten werd van officiële hardloopwedstrijden.

Wie was Foekje?

"Zij was een atlete uit Burum die ontzettend hard kon rennen, op de 200 meter was ze niet te verslaan", vertelt Dam. "Fanny Blankers-Koen was altijd bang voor haar wanneer ze dezelfde wedstrijd renden, dan deed zij niet mee."

"Op een bepaald moment is Foekje ontzettend gediscrimineerd. Foekje had wat mannelijke kenmerken. Toen heeft de man van Fanny, die in de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zat, ervoor gezorgd dat Foekje een seksetest moest doen. Foekje vertikte dat, ze zei 'ze zeggen dat ik een man ben, ik ga naar huis'. Ze zou in 1950 meedoen aan de Olympische Spelen, maar is toen, omdat ze die test niet wilde doen, terug gestuurd naar Fryslân", vertelt Dam. "Later is ze wel gerehabiliteerd, iedereen zei: 'ze was gewoon een hele sterke vrouw'."