Petitie Feitsma Fonds: Nieuwe directeur Fryske Akademy moet band met Fryslân verstevigen

Het fonds wil dat de commissaris van de Koning en het college ingrijpen, want de Akademy mist momenteel aansturing. Veenbaas is ervan overtuigd dat er ook in Fryslân en in Nederland zeker wel kandidaten te vinden zijn die op een goede wijze invulling kunnen geven aan de taak van Akademydirecteur. "Nu de termijn gesloten is, kan ik daarover uiteraard geen mededelingen doen, maar ik weet zeker dat ze er zijn."

Eerste ronde: niemand met een 8+

Sander de Rouwe heeft de Fryske Akademy in portefeuille in de provincie. Hij stelt het 'kritisch meedenken' van het Feitsma Fonds en de ondertekenaars van de petitie op prijs.

"In de eerste ronde waren er kandidaten die een voldoede scoorden, maar er zat niemand bij met een 8+. Uiteraard is een 8+ wel iets wat wenselijk is. Een directeur die goed is voor de wetenschap en ook voor de band met Fryslân."

In 2023 wordt de positie van de Akademy opnieuw voor vijf jaar vastgelegd in de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur. Commissaris van de Koning Brok verzekerde dat hij de petitie van het Feitsma Fonds zal doorgeven aan de sollicitatiecommissie die zich binnenkort zal buigen over de benoeming van de nieuwe Akademydirecteur.

Geen tweede keer

De Rouwe: "Laat ons hopen dat het deze keer wel lukt. Het kan gebeuren dat een procedure eens een keer geen benoeming oplevert, maar zoiets wil je liever geen tweede keer."