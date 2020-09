Corlienke de Jong (FNP) kon politiek niet langer combineren met werk en privé

De Jong nam in het zomerreces het besluit om na vijf jaar uit de provinciale politiek te stappen. Dat besluit kwam voor veel Statenleden onverwacht, want De Jong deed haar werk als Statenlid altijd met veel plezier en inzet. "Voor anderen kwam het mogelijk onverwacht, maar ik liep er zelf al maanden mee om", vertelt De Jong na de tijd.

60 uren per week is niet vol te houden

De lockdown fan dit voorjaar heeft De Jong aan het denken gezet over de balans tussen werk en privé. De Jong werkt als docente aan het Friesland College en moest erg wennen aan het digitaal begeleiden van haar leerlingen. "Sommigen heb ik al in geen maanden meer gezien. Dat ligt mij na aan het hart."

De combinatie met de provinciale politiek werd steeds zwaarder. "Ik werk 32 uren bij het Friesland College en was alle weken ook zeker 30 uren bezig met de provinciale politiek. Dat was niet meer vol te houden."

Taalschipper

Commissaris van de Koning Arno Brok vindt het jammer dat De Jong opstapt. Hij complimenteerde De Jong met haar grote inzet voor het vaderland 'vol passie'. "Eigenlijk was u de afgelopen jaren de taalschipper van Fryslân. Dat was u in alle gevallen voor mij", zei Brok. Hij prees verder ook de fleurige aard van De Jong en haar mooie jurken.

Muisstil

Het afscheid van De Jong verliep niet zonder emotie. Bij het verhaal van Corlienke de Jong was het muisstil in de vergaderzaal en er waren ook verschillende Statenleden en gedeputeerden die met mevrouw De Jong meeliepen om nog even persoonlijk afscheid van haar te nemen. Handen schudden en elkaar omarmen mocht natuurlijk niet, maar er waren veel bloemen voor De Jong en ook andere presentjes. Kortom: dat afscheid raakte niet alleen Corlienke de Jong, maar ook meerdere Statenleden en medewerkers van de griffie.