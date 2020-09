Kampioenschap in quarantaine: wordt het tijd voor een SKS-skûtsjebubbel?

Maar hoe denken de andere schippers erover? Auke de Groot van de Súdwesthoeke was ook bij de vergadering van de VSB. "Het is natuurlijk mooi dat hier over wordt nagedacht," geeft hij aan. "Dat moet ook, want niemand wil volgend jaar weer met de armen over elkaar zitten en niet zeilen."

"Wat te makkelijk over verantwoordelijkheid gestapt"

Toch ziet hij dit plan nog niet zitten. "Er wordt wel wat gemakkelijk over het punt heen gestapt dat we niet verantwoordelijk zijn voor het publiek. Ik zit ook in het SKS-bestuur. Laatst hebben we geprobeerd een jubileumwedstrijd te houden. Er waren verschillende vergaderingen met overheden, maar de verantwoordelijkheid voor het publiek ligt wel bij de organiserende commissie. Dus daar zal echt wat voor moeten worden bedacht. Op de ene locatie kun je publiek beter weren dan op de andere locatie."

Bovendien gaat het ook ten koste van een vakantieperiode, zegt De Groot. "Ik zit met drie gezinsleden aan boord. Het is ook onze vakantie. Om ons nu twee van die drie weken vakantie helemaal buiten te sluiten, tja. Dat is moeilijk om allemaal te organiseren. Het is wat kort door de bocht. Je kunt het volgens mij ook niet vergelijken met de Tour de France, Formule 1 en voetballers. Want dat zijn mensen die het voor hun beroep doen. Maar voor ons is het een hobby."