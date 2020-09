Kritiek op Leeuwarder gemeenteraad: "Geen visie op cultuur"

Sjoerd Bootsma, één van de grondleggers van Culturele Hoofdstad 2019, vindt dat de discussie in de gemeenteraad over cultuur heel praktisch wordt gevoerd.

Cultuur bepaalt de inwoners

"Wat kunnen we betalen? Dan gaan we dat doen. De discussie zou veel meer moeten gaan over welke stad we over tien jaar willen zijn. De cultuur van de stad bepaalt ook of mensen hier willen wonen. Zo is er een huisartsentekort in Leeuwarden. Gaat een huisarts zich vestigen in Leeuwarden of Groningen? En kiezen studenten voor Groningen, Zwolle of toch Leeuwarden?"

Oeds Westerhof vindt dat er de laatste jaren veel is bereikt in Leeuwarden en in Friesland. "Er gaat rijksgeld naar VHDG, We the North, Welcome to the Village, natuurlijk weer naar Tryater, het Fries Museum en CityProms." Maar dat gaat niet vanzelfsprekend, denkt Westerhof. "De gemeente, maar ook de provincie trouwens, moeten doorgaan met investeren om ook in de toekomst als nationaal relevant te worden gezien."