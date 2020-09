Er komen één of twee Friese corona-testlocaties bij voor het najaar

Op dit moment zijn de wachttijden nog lang. "We hebben het erg druk, als je vandaag belt hebben we nog plek op vrijdag. Maar dat zal niet lang meer zijn, dan wordt het al zaterdag. We kunnen helaas niet uitbreiden omdat de laboratoria hun maximum al hebben bereikt. Het is erg vervelend dat de wachttijden oplopen. We zouden graag zien dat we dezelfde dag of de dag erna een test willen afnemen en dat de uitslag de dag erna bekend is."

Ook vanwege het aantal mensen dat bijeen mag komen is een uitbreiding nodig, zegt Pijlman. "We kunnen al heel veel mensen testen, maar het moet ook veilig zijn voor de mensen en medewerkers. Je moet niet teveel mensen op één plek hebben."

Laboratoria in Duitsland

Er zijn ook particuliere testen beschikbaar in Fryslân, bijvoorbeeld van laboratoria in Duitsland. Pijlman geeft aan dat er aan gewerkt wordt dat die ruimte hier ook beschikbaar komt. "Ik denk dat dit een van de laboratoria is met een landencontract, die dus bezig is om capaciteit beschikbaar te stellen voor de GGD. Maar op dit moment is dat nog niet gerealiseerd. Men is er druk mee bezig."