Telefoonstoring weer opgelost: Meldkamer weer bereikbaar

Er was dinsdagochtend enige tijd een landelijke telefoonstoring. Daardoor waren ook 088-nummers en het politienummer 0900-8844 (voor niet-spoedgevallen) niet te bereiken. Het noodnummer 112 was wel bereikbaar. De Meldkamer Noord-Nederland vroeg mensen bij spoed 112 te bellen. De storing is intussen weer opgelost.