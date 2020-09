Minister Sander Dekker op bezoek bij gevangenis van Leeuwarden

De Afdeling Intensief Toezicht in Leeuwarden is sinds een half jaar in gebruik. De AIT is bestemd voor gevangenen die extra toezicht en beveiliging nodig hebben. Er is plek voor twaalf zware criminelen. Daarvoor konden zij alleen in Vught worden geplaatst. De extra ruimte in Leeuwarden betekent een grotere capaciteit voor plaatsing en spreiding van gedetineerden die een risico vormen.