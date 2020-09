Veenstra ziet nog geen kans op structurele verbetering voor gemeenten

Begrip heeft Veenstra ook wel. "We moeten rekening houden met zware economische omstandigheden, het Rijk heeft natuurlijk ook een begrotingstekort." Maar toch, volgens Veenstra zou er geld bij moeten voor gemeenten. "Gemeenten krijgen het moeilijk. Als je kijkt naar de jaarrekeningen van gemeenten. In 2018 hadden alle gemeenten bijeen 197 miljoen tekort, in 2019 was dat al opgelopen tot 768 miljoen. Dus het gaat niet de goede kant op. We moeten er bij het Rijk steeds weer op terugkomen. Er moet meer geld in het Gemeentefonds, want anders komt het niet goed met de begrotingen van de gemeenten. Ook in Fryslân niet."

Jeugdzorg: structureel geld nodig

Er gaat 300 miljoen euro naar de jeugdzorg, dat is een landelijk bedrag dat voor 2022 beschikbaar komt. Dat klinkt als een flink bedrag, maar volgens Veenstra valt dat tegen. "De gemeenten hebben veel extra kosten voor de jeugdzorg sinds we dat na 2015 allemaal zelf moeten doen. Gelukkig heeft het Rijk voor de jaren 2019-2020-2021 extra geld beschikbaar gesteld. Nu komt dat ook voor 2022, maar wij wachten op structurele middelen om ervoor te zorgen dat we het ook op de lange termijn goed kunnen doen. Wat na 2022 moet gebeuren, staat nog open. Er moet een onderzoek komen, er komt natuurlijk een nieuw kabinet waar we als gemeenten mee moeten onderhandelen. Dit is een mooie eerste stap, maar het moet wel structureel worden."