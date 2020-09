Opening landelijke expositie met oorlogsfoto's: ook zeven Friese foto's

Johan Steendam van Tresoar was bij de selectie van de foto's betrokken. "Deze tentoonstelling is heel bijzonder omdat het materiaal is ingebracht door particulieren. En er is een publieksjury geweest die een selectie heeft gemaakt. De jury kwam bijeen in Wageningen, ik was daar ook bij. Uit 600 foto's selecteerden we er 100. We zijn daar een hele dag mee bezig geweest. We mochten er stickers op plakken en na veel selectieronden kwamen we op 100 uit. Daar zit ook nieuw materiaal bij: nieuwe beelden die hiervoor nog niet publiek te zien waren."

Nieuwe beelden van razzia's

Er zijn ook mooie Friese foto's bij, zegt Steendam. "Wat ik zelf wel een bijzondere Friese foto vindt is een begrafenis van een Engelse vliegenier op Schiermonnikoog, met alle militaire eer. Ik ben zelf historicus, dus sommige foto's herkende ik al wel uit boeken. Maar wij zagen ook twee foto's uit Zwolle en Arnhem van razzia's. Dat is wel heel bijzonder, want buiten foto's uit Amsterdam en een filmpje uit Leeuwarden is er bijna geen beeld bekend van razzia's."

Fries Verzetsmuseum

Een groot fysiek feest is er echter niet. "De opening van de tentoonstelling is virtueel, want het zijn tijden van corona. Maar zo is er toch gelegenheid om de foto's te laten zien. De 50 Friese foto's uit de selectie zijn ook te zien in het Fries Verzetsmuseum in Leeuwarden."