Vrouw gewond na mogelijk steekincident aan Couperinstraat in Leeuwarden

Aan de Couperinstraat in Leeuwarden is in de nacht van dinsdag op woensdag mogelijk een steekincident geweest. Een vrouw raakte bij de steekpartij gewond. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en moest naar het ziekenhuis. Er zijn later in de nacht een man en een vrouw aangehouden die wat met het incident te maken zouden hebben.