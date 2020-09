Wethouder Jelle Zoetendal wil meer geld dan toegezegd is voor jeugdzorg

Voor 2021 was er al een keer een bedrag van 300 miljoen euro uitgetrokken, en der komt dus nu nog zo'n bedrag bij voor het jaar 2022. Maar genoeg is het nog altijd niet, volgens de wethouder. Zo heeft de gemeente Heerenveen een jaarlijks tekort van meer dan 2 miljoen euro op de jeugdzorg. Zoetendal denkt dat er uit deze 300 miljoen maar zo'n 7 a 8 ton naar Heerenveen komt.

"De vlag ging niet meteen uit, maar het was wel mooi dat we een jaar extra wat ruimte hebben gekregen", zegt Zoetendal. "Zo moet je het echt zien, het is een beetje ruimte voor gemeenten, een beetje lucht, om in onze begrotingen voor jeugd hier rekening mee te kunnen houden."

Twee keer naar Den Haag

De wethouder kwam het afgelopen jaar in het nieuws, omdat hij twee keer met een grote groep andere wethouders naar Den Haag afreisde om extra geld te vragen voor jeugdzorg. Dat ging om een jaarlijks bedrag van een miljard.

Veel gemeenten worstelen met de kosten voor de jeugdzorg die eerder door de provincie uitgevoerd werden. Bij het overgaan van deze taak naar de gemeenten kwam er een korting van 15 procent overheen, en dat is bijna niet op te brengen voor de meeste gemeenten.