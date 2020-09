Friese Kamerleden zien kansen voor regionale economie in nieuwe Miljoenennota

Volgens Van der Molen is het een goede zaak voor de economie dat het kabinet zal investeren in plaats van bezuinigen. Zo is het voor Fryslân positief dat er een korting op de verhuurdersheffing komt, zegt hij. "Dat betekent meer mogelijkheden om in de huizenbouw in Fryslân te investeren." Het kabinet zal 150 miljoen vrijmaken voor de regionale economie.

Ook komt er meer geld voor cultuur in Fryslân en daar is Van der Molen ook blij mee. "Als we culturele instellingen in de regio over de kop laten gaan, dan zijn we in Nederland heel onverstandig aan de slag."

Kansen voor ondernemers

VVD-Kamerlid Aukje de Vries ziet ook kansen voor Fryslân, met name voor de ondernemers. "Ik denk dat het belangrijk is dat we voor het mkb, dat heel goed vertegenwoordigd is in Fryslân, extra zaken doen." Zo gaat de vennootschapsbelasting omlaag en komen meer bedrijven voor een lager tarief in aanmerking.

De Vries: "De regionale ontwikkelingsmaatschappijen krijgen ook extra geld. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is voor de bedrijven en de mensen die allemaal bij die bedrijven in Fryslân werken, wat meer steun krijgen."