Oplossing voor tekort aan Friese tolken in de rechtbank

Door beëdigde tolken en vertalers een taaltoets te laten doen voor een andere taal, hoeven ze niet meer het zwaardere toelatingsexamen voor tolk af te leggen. Een tolk Engels, Frans of Duits zou er makkelijk de bevoegdheid voor het Fries bij kunnen halen, zo is de redenatie. Het toetsmateriaal is ondertussen vertaald naar het Fries en er is een toetsingcommissie benoemd.

Wie slaagt voor de toets kan meteen beëdigd worden tot tolk Fries. De provincie hoopt op zes deelnemers. Gezien het relatief kleine aantal zaken dat in het Fries gedaan moet worden, moet dit volgens Gedeputeerde Staten genoeg zijn. De provincie heeft 5000 euro beschikbaar gesteld om de deelnemers financieel tegemoet te komen.

Volgens tolk Ammerins Moss is het heel belangrijk dat er tolken Fries bij komen. Ze tolkt in het Engels, maar heeft nu nog niet de papieren om dat in het Fries te doen, ook al is het wel haar moedertaal. "Mensen die in de rechtbank zitten, zitten er al niet voor de 'leuk'. Dus die hebben veel emotie in het lichaam. Ze moeten ingewikkelde dingen bespreken met zo'n rechter en dat kan je het best in je moedertaal doen. Als er dan een rechter tegenover je zit die de nuance van het Fries niet goed verstaat, dan moet er gewoon een tolk tussen zitten die dat dan ook goed kan overbrengen."