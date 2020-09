De eerste Grondrede in de Leonserpolder: "Leer het landschap opnieuw kennen"

"Het was prachtig", zegt schrijfster Marcia de Graaf. "De Leonserpolder is al een prachtig stuk land op zichzelf, en helemaal als de zon opkomt."

Ze legt uit waar het verhaal in de Grondrede over gaat. "Het is een verhaal over onze grond. We wilden op deze koninklijke dag beginnen met ons programma. Het eerste stuk wordt door twee boeren uitgesproken en gaat over wat er aan de hand is met onze bodem. En uiteindelijk komt er ook een antwoord van de grond, dat is een wat meer artistiek deel. De grond voelt haar niet zo gezien als dat ze is. Ze nodigt ons uit om haar weer opnieuw te leren kennen."

"De bodem kan zo veel teruggeven"

En het waarderen van de grond is belangrijk, zegt De Graaf. "Een bodem kan heel veel voor ons betekenen. Voedingsstoffen voor planten, CO2-opslag. De bodem kan zo veel teruggeven, maar dat vergeten we. Om daar aandacht voor te vragen willen we met de Grondrede een nieuwe traditie beginnen."