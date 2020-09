VIDEO: Prinsjesdag anders dan anders, corona staat centraal in troonrede

Door de coronacrisis was Prinsjesdag dit jaar anders dan anders. Geen Gouden koets, geen publiek en helemaal niets van alle andere feestelijkheden die bij Prinsjesdag horen. De troonrede was ook niet in de Ridderzaal maar 100 meter verderop in de Grote Kerk van Den Haag. In Leeuwarden op het provinciehuis zat de Friese politieke elite voor de televisie naar de troonrede te kijken. In de studio van Omrop Fryslân praat politiek verslaggever Andries Bakker ons bij over de belangrijkste punten van de Miljoenennota.