De Rouwe wil meer geld naar gemeenten voor uitvoering Troonredeplannen

Er gaat wel 800 miljoen naar de Nederlandse gemeenten, maar de Friese gedeputeerde is er eigenlijk niet zo over te spreken. "Het lijkt een groot getal, maar dat is het niet. Het is een drup water op een gloeiende plaat, er moet meer bij. Gemeenten hebben structureel meer geld nodig. De Friese gemeenten willen ondernemers wel steunen, maar hebben het geld niet."

Werkloosheid

Ook De Rouwe vindt de voorspellingen voor de werkloosheid zorgwekkend. "Je ziet het nog niet in de cijfers, maar het komt wel. Wij hebben in Fryslân regelingen opgezet voor stagiaires om aan het werk te kunnen en voor werknemers in opleiding. Met ons steunpakket Lok op 1: No en Moarn stellen we miljoenen beschikbaar. We zien dat dit werkt. Daarom doen we een oproep aan het kabinet: neem de Friese plannen over."

"Denk aan de brede welvaart"

Eén keer geld geven is mooi, maar belangrijker is het volhouden van steun, vindt De Rouwe. "Dat is onze oproep. Denk aan de brede welvaart, niet alleen aan de economische. Twee maanden geleden werd duidelijk dat bij de mbo's een tekort was van plaatsen waar stagiaires terechtkunnen. Dat zijn de werknemers van de toekomst. Daarom hebben wij daar een regeling voor opgezet. Die kunnen wij nu nog uitvoeren als provincie, maar eigenlijk moet de regering dat doen."

Geld moet er ook echt komen

Maandag presenteert het kabinet een Nationaal Groeifonds waar de komende vijf jaar 20 miljard euro in wordt gestoken. "Het is belangrijk dat de regering met een perspectief komt, maar net zo belangrijk is de uitvoering. Het Wopke-Wiebes-Fonds voor investeringen. Aanpak van de veenweideproblematiek. Voor zulke dingen zijn er goede intenties, maar dat geld moet er ook echt komen. Niet zeuren, maar doorpakken."