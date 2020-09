VNO-NCW Fryslân blij met kabinetsplannen, maar ook zorgen over werkloosheid

"Het kabinet zet een stevige lijn neer om door te gaan met investeren, om zo bedrijven gezond en overeind te houden. Daar zijn we wel content mee. Ik denk dat het kabinet het in de breedte heel goed doet. De houding is: bedrijven niet kapot laten gaan", zegt Galema.

Volgens hem staat het land er ook heel anders voor dan eerder. "Het is een andere crisis dan de financiële crisis van 2008-2010. Nu hebben we een rijke overheid, er is goed verdiend met de BV Nederland. Nu is er gekozen voor niet al te zware bezuinigingen, maar juist voor investeren in de maatschappij. Daar ben ik heel enthousiast over."

Werkloosheid: kapitaalverlies

Toch is hij niet alleen maar positief, want net als de vakbonden heeft ook Galema zorgen over de werkloosheid. "Wij hebben wel zorgen over de toename van het aantal werklozen. Dat heeft voorzitter Piet Fortuin van het CNV ook gezegd:: eigenlijk moeten mensen na een ontslag zo snel mogelijk weer van werk naar werk kunnen gaan, en niet de WW in. Daar ben ik het mee eens. Anders verknoei je ook talent. Aan de kant komen te staan: dat is dramatisch. Voor mensen zelf, maar het is ook een verlies van kapitaal voor de gemeenschap."