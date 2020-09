Commissaris Brok volgt toespraak koning vanuit Leeuwarden: "Onrealistisch"

Koning Willem-Alexander sprak in zijn troonrede mooie woorden uit over de zorg, maar ook over de landbouwsector. "Die sector zorgt ook in tijden van crisis voor een betrouwbare voedselvoorziening", zo zei de koning. Brok was erg blij met de aandacht voor de boeren in de troonrede. "We mogen trots zijn op onze landbouwsector en we mogen trots zijn op onze boeren, al helemaal in Fryslân. Dat dat perspectief krijgt, ook in de troonrede, dat komt ook onze boeren ten goede."

Verrassend was dat de koning Terschelling heel duidelijk noemde: "Van Terschelling tot Aruba." Brok vindt het heel mooi dat de eiland in beeld zijn. En misschien had het wel te maken met het verblijf van premier Rutte op Terschelling, tijdens de zomer. "Maar bovenal is het gekozen, denk ik, omdat ze duidelijk wilden maken dat het ene eiland ook de verbinding heeft binnen het koninkrijk met andere eilanden binnen het koninkrijk. Dat zijn ook complete gemeenschappen die vitaal moeten zijn naar de toekomst toe."