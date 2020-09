CNV-voorzitter bezorgd over aantal werklozen: "Bij ontslag snel naar andere baan"

"Wij hebben een extra steunpakket afgesproken met het kabinet, van werk naar werk. Maar wij zetten ons er als CNV voor in dat mensen niet in de kaartenbak terechtkomen, zegt Fortuin.

Andere sectoren

Na ontslag weer snel door naar een andere baan, is dus de strekking. "Los van het feit dat het mensen in de portemonnee raakt is het belangrijk dat mensen zo snel mogelijk weer naar een andere sector gaan. In de zorg en in het onderwijs hebben we bijvoorbeeld genoeg mensen nodig."

Investeren

Het is belangrijk dat het kabinet bekendmaakte te willen gaan investeren, in plaats van dat er flink wordt bezuinigd. Op die manier hoopt het kabinet zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden. Want de grootste economische gevolgen van de coronacrisis moeten nog komen.

Daarom is Fortuin ook best wel te spreken over de plannen van de regering. "Ik heb wel respect voor het kabinet, dat mag ook weleens gezegd worden. Het kabinet investeert veel: in de bouw, infrastructuur, een nieuw fonds. Er wordt niet bezuinigd, zoals in het verleden gebeurde. Maar mensen moeten uit de WW blijven, dat is voor mij erg belangrijk."

Gemeentelijke lasten

In politiek Den Haag kwam weer naar voren dat mensen er volgend jaar 0,8 procent op vooruit zullen gaan. "Dat is nog wel heel spannend, het zijn de bekende plaatjes van de koopkracht", zegt Fortuin. "Ik maak me wel zorgen over senioren, mensen boven de 65 jaar. Wij weten ook niet wat de gemeentelijke lasten gaan doen. De gemeenten zitten in zwaar weer en ik ben er bang voor dat de lasten omhoog gaan: onroerendezaakbelasting, gemeentelijke heffingen. Daarmee vraag ik me af of de 0,8 overeind blijft."