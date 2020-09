Martine Koopmans (24): jonge kampioen in de duivensport

"Samen hebben we ruim 40 duiven", vertelt Martine. "We hebben allebei ons eigen duivenhok. Afgelopen jaar had ik twee duiven, die vlogen op Booi's hok. Afgelopen winter zei ik dat ik zelf graag een paar duiven zou willen hebben. Daarna heb ik 14 jongen gekregen. Ons fietsenhok is nu omgebouwd tot duivenhok en daar vlieg ik nu op."

Het vliegen met de duiven verloopt tot nu toe succesvol. "Het gaat supergoed. Ik leer het meeste van Booi. Voor de wedstrijden brengen we de duiven naar het duivenlokaal van Op Eigen Wjukken, de vereniging. Daar gaan ze in de manden, die met een vrachtwagen naar de lossingsplaats worden gereden. Daar worden de duiven losgelaten en dan moeten ze zo snel mogelijk weer naar huis vliegen."

Ze komen altijd weer thuis

Dat is precies wat er zo mooi aan is, vindt Martine. "Het leukste vind ik dat ze altijd maar weer thuiskomen. Dat is de spanning, je staat achter je huis te wachten: zouden ze terugkomen? Je krijgt een band met de duiven. Dat maakt het wel tot een bijzondere sport. Ik hoop dat ik ooit op Teletext kom, bij de beste 10 van Fryslân."

Verkering en een duivenhok

Eigenlijk wist ze vroeger helemaal niets van de duivensport. "Maar toen kreeg ik verkering met Booi, die was daar al wel mee bezig. Toen we gingen samenwonen kwam er een duivenhok in de tuin. Zo ben ik er steeds iets meer bekend mee geworden en heb ik het duivenvirus ook gekregen. Ik vond het wel interessant: hoe werkt zoiets, hoe komt zo'n duif helemaal vanuit Frankrijk weer thuis?"