'Afschuwelijk grote bloembakken' schieten hun doel voorbij in Stiens

Voor de zomer zijn de bloembakken geplaatst, in overleg met de ondernemersvereniging in Stiens. De bedoeling was om het centrum van Stiens een vrolijke tintje te geven. Volgens de FNP zijn er veel mensen, waaronder ook veel ondernemers, die zeggen dat ze vanwege de bloembakken niet langer het overzicht hebben bij het verlaten van het parkeerterrein.

Gevaarlijke situaties

Ook voor fietsers, scooters en mensen met scootmobiel is de situatie gevaarlijk, vindt de FNP. Want ook zij zouden vanwege de begroeiing in de bloembakken, die veel te hoog en te breed is geworden, geen goed zicht hebben op aankomend verkeer.

De fractie wil het college vragen om actie te ondernemen, om het centrum zo snel mogelijk weer veilig én fleurig te maken.