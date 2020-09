Statenfractie FNP: regio moet zelf cultuurgeld kunnen verdelen

De aanleiding is het advies van het Fonds voor Podiumkunsten, die de regering adviseerde over de financiën voor cultuur. Volgens dit advies moest bijna al het geld worden verdeeld over cultuur in Amsterdam en in de Randstad. Voor cultuur in Fryslân, Groningen en Drenthe stond maar een paar procent op het programma.

Dat gebeurt al jaren, zegt de FNP. Daarom moeten regio's zelf meer kunnen zeggen over de verdeling van het cultuurgeld. "Van het door de regering toegezegde criterium 'regionale spreiding' komt al decennia lang niets terecht", laat de fractie weten.