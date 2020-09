Onder toeziend oog van veel Jousters is de spits van de Jouster Toer teruggeplaatst op de oude plek. Het zag er imposant uit: met een grote hijskraan is de meters hoge spits weer op de toren voor de Hobbe van Baerdt Kerk getakeld. Het duurt nog even voordat al het werk aan de toren klaar is, maar veel inwoners zijn er blij mee dat het vertrouwde beeld weer terug is.