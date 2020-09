Stichting pleit voor aanpak vruchtbaarheid zwerfkatten voor weidevogels

Jellesma legt uit wat de stichting doet. "Wij zijn een opvang voor moeilijke of niet-herplaatsbare katten. Er zijn hier zo'n 250 katten die wat mankeren. Dat kan de leeftijd zijn, gedragsproblemen of gezondheidsproblemen. Ze blijven hier tot hun dood wonen. Maar we helpen ook bij noodsituaties waar andere instanties niet kunnen helpen. We vangen ook katten bij bijvoorbeeld een boer die last heeft van te veel katten om de deur, zij worden gesteriliseerd en gecastreerd. Na een week kunnen ze dan weer terug."

Katten te vruchtbaar

Volgens Jellesma zit het probleem met name in de grote vruchtbaarheid. "Een kat blijft een jager, je voorkomt niet dat een kat buiten een muis of vogel pakt. Maar als je kijkt naar de hoeveelheid wilde katten in Nederland: dat is bizar. Die categorie katten moet zich in leven houden van wat er in de natuur is. Dus volgens mij is het een groot probleem dat er te veel zwerfkatten zijn. Zij krijgen meerdere nesten per jaar, dus er komen veel te veel van."

De oplossing zou dus ook bij de aanpak van die vruchtbaarheid moeten liggen, denkt Jellesma. "Je moet het probleem bij de basis aanpakken: zorgen dat er niet zoveel katten worden geboren. Het steriliseren en castreren van katten zorgt er tevens voor dat katten minder zwerven. Dus het zou ook betaalbaarder moeten worden om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat katten geen jongen meer krijgen.

Aan de lijn

Sommige mensen vinden dat katten beter aan de lijn kunnen. "Dat vind ik een bijzonder idee. Ik snap het wel, maar ik ben er van overtuigd dat dit onuitvoerbaar is. Je kunt het niet handhaven en ik denk ook niet dat het effect heeft. Je kunt een kat niet met een hond vergelijken. Die worden van jongs af aan aangeleerd om aan de lijn te lopen, maar dat is bij katten niet zo. Dus als je nu alle katten aan de lijn wilt hebben, nou, ik wens de mensen sterkte. Bij jonge katten zou je het kunnen aanleren, maar bij oudere katten lukt dat niet."