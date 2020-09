Bijzonder jubileum voor stalmeester Wassenaar: voor het eerst Prinsjesdag zonder paarden

Stalmeester Bert Wassenaar viert een bijzonder jubileum. Wassenaar is oud-voorzitter van het Fries Paardenstamboek, en de baas van het koninklijk vervoersdepartement. Daardoor is hij op Prinsjesdag verantwoordelijk voor onder meer de koetsen en de Friese paarden. Voor het eerst in 25 jaar ziet hij de paarden en de koetsen niet uitrijden op de derde dinsdag van september.