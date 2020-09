De Freulepartij begint zaterdag met 39 parturen, maar zonder tribunes

"Uiteindelijk staan er 39 parturen op de lijst. Dat is een mooi aantal, ondanks de coronacrisis. Het zijn slechts twee parturen minder dan vorig jaar," zegt voorzitter Tjeerd Dijkstra trots.

Daar moest wel veel voor worden geregeld. "Normaal was deze Freulepartij op 5 augustus, het is nu 19 september. Een andere tijd, alle andere sporten zijn weer begonnen. Dus we wilden ook veel van tevoren regelen. Het bestuur van stichting De Freulepartij met de kaatsvereniging in Wommels zijn belangrijk. Zij hebben er altijd positief in gestaan om de jongens weer een podium te geven. Ook de sponsoren zijn belangrijk om het mogelijk te maken, evenals de gemeente Súdwest-Fryslân. En natuurlijk de verenigingen, maar die waren ook positief. Vorige week hebben we de vergunning gekregen: het kan maar een mooie kaatsdag worden zaterdag."

Geen tribunes

Op de dag zelf zal het er wel anders uit zien. "Wat dat betreft moeten we ons spiegelen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Woensdagavond is de loting op het veld, anders was het in een horecagelegenheid geweest. Er komt een gezondheidscheck, alle mensen op het terrein worden geregistreerd en krijgen een speciale zitplaats. Dat is allemaal vooraf geregeld."

Ook het publiek is er niet. "Zaterdag staan er geen tribunes en er is ook geen tocht door het dorp met het korps. De 5.000 toeschouwers zijn er dus niet. Wel hebben we de vlag op de toren en leggen we een bloemetje. 's Ochtends om 9.00 uur beginnen we met de eerste partij."