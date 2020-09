Beloning voor boek over Friese stadhouder die Groningen bevrijd heeft

Stadhouder Willem Lodewijk leefde van 1560 tot 1620. Voor een schrijver is dat een lastige tijd, zegt Bearn Bilker van de Nassaustichting. "Je moet specifieke kennis hebben over die tijd, en je moet de bronnen kunnen lezen. Dat is nog niet zo eenvoudig."

Willem Lodewijk was kapitein-generaal van het leger van Fryslân, en met prins Maurits van Oranje was hij opperbevelhebber van het Staatse leger, in de strijd tegen de Spanjaarden.

Vooral de tactiek die hij gebruikte om Groningen te bevrijden is bekend geworden. Groningen was in handen gevallen van de Spanjaarden, maar doordat Willem Lodewijk de wegen naar de stad één voor één had afgesloten, zodat de bevoorrading stokte, kon hij na een lange strijd de stad overnemen.

Pas in de negentiende eeuw had Willem Lodewijk de bijnaam Us Heit gekregen. Toen was er een hernieuwde belangstelling voor de eigen geschiedenis, zegt Bilker. In 1906 kreeg Willem Lodewijk een standbeeld op het Hofplein in Leeuwarden. Dat is de stad waar hij begraven ligt.