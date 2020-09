GGD: nog geen grote zorgen over toename aantal besmettingen

"Er is geen sprake van opvallende brandhaarden bij de besmettingen, dus dat is gewoon goed nieuws," zegt De Jong. "Misschien dat er deze week uitkomen op meer besmettingen dan de week ervoor, maar het gaat niet om een opvallend aantal meer besmettingen."

Voorrang

Bij de teststraten van de GGD blijft het intussen druk. Mensen die op maandag een afspraak maakten, konden op woensdag terecht. Verder is de organisatie druk met de voorkeursbehandeling voor mensen in het onderwijs. "De minister heeft gezegd dat hij graag wil dat docenten aan het einde van de week met voorrang een afspraak kunnen maken bij de GGD. We zoeken nu landelijk uit hoe we dat kunnen regelen. Hier in Fryslân heeft het zorgpersoneel al voorrang voor een coronatest, we kijken naar een vergelijkbaar model voor mensen in het onderwijs."