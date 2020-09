Jousters zetten de tuinstoelen buiten: eindelijk komt de Jouster Toer terug

Op 13 december 2018 werd de lantaarn van de toren gehaald met een hijskraan, omdat bleek dat het bovenste gedeelte van de toren in zeer slechte staat was. De toren is in beheer van Stichting Behoud Rijksmonumenten in De Fryske Marren, die de toren in 2016 hadden overgenomen van de gemeente. Stichting BRM was kritisch op de gemeente, omdat bij inspecties nooit goed is gekeken naar de bovenste lagen van de toren.

Volgens aannemer Hugo Landman had de spits er al veel eerder af gemoeten, hoewel het gevaar volgens wethouder Roel de Jong wel meeviel. Er moest wel een nieuwe spits komen, voor ruim 285.000 euro. De stichting vond dat de gemeente geld op tafel moest leggen omdat zij de toren met gebreken hadden overgedragen. In juli 2019 werd een motie aangenomen door de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat de gemeente en de monumentenstichting de handen ineen zouden slaan om ook sponsoren te zoeken.

Vernieuwde spits

Intussen moest Joure het al een jaar zonder z'n icoon doen. In september 2019 werd het straatnaambordje met 'Torenstraat' als ludiek protest veranderd in 'Torenweg'. Maar enkele dagen later volgde er ook groen licht: de stichting kon definitief opdracht geven voor het bouwwerk.