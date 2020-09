Friese senator zoekt inhoud op Prinsjesdag die van minuut tot minuut geregeld is

Door de coronacrisis ziet de derde dinsdag van september er dit jaar anders uit dan anders. Het programma is minder uitbundig, en de koning komt niet met de koets naar de Ridderzaal, maar gaat met de auto naar de Grote Kerk. Daar is meer ruimte, en er komen minder mensen.

Streng protocol

Germ Gerbrandy is als Eerste Kamerlid wel uitgenodigd. Het protocol is streng, zegt hij. Alles is tot op de minuut geregeld. "De zitplaats is bepaald, en in een toegangsbrief staat hoe laat je moet gaan zitten."

De Kamerleden worden met een busje vervoerd, en moeten mondkapjes op. "Die zijn speciaal gefabriceerd. Misschien wordt het wel een 'gadget'."

Andere jaren kozen Kamerleden er wel eens voor om met de kleren, of de hoed, een statement te maken. Gerbrandy ziet dat niet zitten. Hij doet geen Fries speldje op, zegt hij. Hij wil opvallen door de inhoud.

Aandacht voor de verhuurdersheffing

"Mijn speciale aandacht gaat uit naar de verhuurdersheffing. Nu al ligt op straat dat minister Kajsa Ollongren daar wat aan gaat doen. Ik wacht dat met belangstelling af."

Gerbrandy steunde eerder een uitzonderlijke motie van afkeuring tegen die minister, om de huurverhoging van tafel te krijgen. En in zijn eerste toespraak als senator veegde hij de vloer aan met de verhuurdersheffing. Daar kreeg hij complimenten voor van andere Kamerleden.